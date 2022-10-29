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Киноафиша Статьи Идеальный каст: как бы могла выглядеть русскоязычная версия сериала «Постучись в мою дверь»

Идеальный каст: как бы могла выглядеть русскоязычная версия сериала «Постучись в мою дверь»

29 октября 2022 11:15
Идеальный каст: как бы могла выглядеть русскоязычная версия сериала «Постучись в мою дверь»

Фантазируем, кто бы сыграл любимых героев.

Сериал «Постучись в мою дверь» покорил не только Турцию, но и весь мир – и все чаще ходят слухи о съемках российской версии проекта. Мы предположили, кто из российских артистов бы мог сыграть ключевых персонажей этой истории.

На роль цветочницы Эды могла бы подойти 27-летняя Стася Милославская, ведь у нее такая же миловидная внешность, как у актрисы Ханде Эрчел.

Идеальный каст: как бы могла выглядеть русскоязычная версия сериала «Постучись в мою дверь»

А вот Серкана Болата явно сумел бы сыграть Милош Бикович, ведь Бикович давно зарекомендовал себя как секс-символ российского кино – да и внешне он чем-то напоминает актера Керема Бюрсин, исполнившего роль Серкана.

Идеальный каст: как бы могла выглядеть русскоязычная версия сериала «Постучись в мою дверь»

На замену Мелисе Денгель могла бы пойти Светлана Ходченкова – обе актрисы роковые красотки.

Идеальный каст: как бы могла выглядеть русскоязычная версия сериала «Постучись в мою дверь»

На роль тети Эды и владелицы цветочного магазина подошла бы Екатерина Климова.

Идеальный каст: как бы могла выглядеть русскоязычная версия сериала «Постучись в мою дверь»

Сыграть карьеристку Пырыл Байтекин смогла бы Екатерина Копанова: ее огненно-рыжие волосы идеально подходят для этой героини.

Идеальный каст: как бы могла выглядеть русскоязычная версия сериала «Постучись в мою дверь»
Фото: кадры из сериала "Постучись в мою дверь" (2020-2021), Legion-Media, кадр из фильма "Рашн Юг"
Алла Новикова
Алла Новикова
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