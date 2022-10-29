Идеальный каст: как бы могла выглядеть русскоязычная версия сериала «Постучись в мою дверь»
Фантазируем, кто бы сыграл любимых героев.
Сериал «Постучись в мою дверь» покорил не только Турцию, но и весь мир – и все чаще ходят слухи о съемках российской версии проекта. Мы предположили, кто из российских артистов бы мог сыграть ключевых персонажей этой истории.
На роль цветочницы Эды могла бы подойти 27-летняя Стася Милославская, ведь у нее такая же миловидная внешность, как у актрисы Ханде Эрчел.
А вот Серкана Болата явно сумел бы сыграть Милош Бикович, ведь Бикович давно зарекомендовал себя как секс-символ российского кино – да и внешне он чем-то напоминает актера Керема Бюрсин, исполнившего роль Серкана.
На замену Мелисе Денгель могла бы пойти Светлана Ходченкова – обе актрисы роковые красотки.
На роль тети Эды и владелицы цветочного магазина подошла бы Екатерина Климова.
Сыграть карьеристку Пырыл Байтекин смогла бы Екатерина Копанова: ее огненно-рыжие волосы идеально подходят для этой героини.