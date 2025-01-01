Меню
Анджей Жулавски
Награды и номинации Анджея Жулавски
Награды и номинации Анджея Жулавски
Каннский кинофестиваль 1981
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
