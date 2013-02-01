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Постер сериала Доктор Блейк
Постер сериала Доктор Блейк
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Доктор Блейк

Доктор Блейк (2013 - 2017)

The Doctor Blake Mysteries 18+
Год выпуска 2013
Страна Австралия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 57 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 41 час 48 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается доктор по имени Люсьен Блейк, который уехал из родного городка под названием Балларат еще совсем юным. Но спустя некоторое время он прибывает на родину, чтобы заступить на место своего покойного отца, который тоже был врачом и выезжал на места происшествия. Конец 50-х запомнились в истории как период золотой лихорадки. Именно этому времени город обязан своей великолепной архитектурой. А еще тайнами, убийствами и ложью, с которыми и предстоит столкнуться доктору Блейку.

В ролях
В ролях
Джон Вуд
Джон Вуд
Джоэл Тобек
Яцек Коман
Яцек Коман
Крэйг Холл
Крэйг Холл
Гари Свит
Надин Гарнер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Доктор Блейк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
Доктор Блейк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
Доктор Блейк - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 8 эпизодов
 
Доктор Блейк - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 8 эпизодов
 
Доктор Блейк - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 8 эпизодов
 
Доктор Блейк - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
TBA,
 
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