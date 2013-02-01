В центре событий оказывается доктор по имени Люсьен Блейк, который уехал из родного городка под названием Балларат еще совсем юным. Но спустя некоторое время он прибывает на родину, чтобы заступить на место своего покойного отца, который тоже был врачом и выезжал на места происшествия. Конец 50-х запомнились в истории как период золотой лихорадки. Именно этому времени город обязан своей великолепной архитектурой. А еще тайнами, убийствами и ложью, с которыми и предстоит столкнуться доктору Блейку.