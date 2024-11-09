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Постер сериала Дикарка 2
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Киноафиша Сериалы Дикарка 2

Дикарка 2 (2024 - 2024)

Dikarka 2 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Соня, выросшая в дикой тайге, пробует себя в новом мире, среди людей. Школу она уже закончила, скоро будет диплом, но в личной жизни всё складывается не так удачно. Её сердце выбрало самого привлекательного и доброго мужчину в городе, но он всё ещё тоскует по своей первой любви. Зато друзей у Сони хватает, и каждый нуждается в поддержке — тут-то она и проявляет себя, не раз спасая близких от бед. Только вот доктор Савельев считает, что Соня слишком рискует, что вызывает его постоянное недовольство и упрёки. Но кто он такой, чтобы ей указывать?

В ролях
В ролях
Андрей Мокеев
Мария Капустинская
Мария Капустинская
Екатерина Смирнова
Евгения Любимова
Кристина Убелс
Кристина Убелс
Олег Назаров
Олег Назаров
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дикарка 2 - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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