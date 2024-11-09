Соня, выросшая в дикой тайге, пробует себя в новом мире, среди людей. Школу она уже закончила, скоро будет диплом, но в личной жизни всё складывается не так удачно. Её сердце выбрало самого привлекательного и доброго мужчину в городе, но он всё ещё тоскует по своей первой любви. Зато друзей у Сони хватает, и каждый нуждается в поддержке — тут-то она и проявляет себя, не раз спасая близких от бед. Только вот доктор Савельев считает, что Соня слишком рискует, что вызывает его постоянное недовольство и упрёки. Но кто он такой, чтобы ей указывать?