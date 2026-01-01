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Мария Капустинская
Mariya Kapustinskaya
Киноафиша
Персоны
Мария Капустинская
Мария Капустинская
Mariya Kapustinskaya
Дата рождения
2 декабря 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Биография Марии Капустинской
Родилась 2 декабря 1985 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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