Спектакль А это, как два крыла...

А это, как два крыла...
А это, как два крыла...

А это, как два крыла...

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Воспоминания старого импресарио

В центре сюжета – старый импресарио Жозеф Шюрман, чьи воспоминания складываются из фрагментов фраз, взглядов и прикосновений. Память переносит его в прошлое, в мир великого театра, где две легендарные актрисы, Сара Бернар и Элеонора Дузе, воплощают свою божественную миссию на сцене.

В день рождения главного героя чувства обостряются, и вспоминаются самые значимые события: любовь и ненависть, верность и предательство, горечь утрат и моменты прозрения. Жизнь между этими двумя выдающимися женщинами представляется ему противоборством искусств и страстей.

Две музы

Сара Бернар – Божественная, Элеонора Дузе – Несравненная. Между ними Шюрман проходит через испытания, теряя и находя себя заново. Весь его путь сопровождается вопросом, который не дает ему покоя: кто важнее – Любовь или Аплодисменты? На вершине своих воспоминаний Жозеф Шюрман обретает понимание, соединяя в себе оба стремления – и любовь, и признание.

Эта история пронизана ностальгией и величием театра, где эмоции и память играют центральные роли, раскрывая, что истинное счастье – это гармония между искусством и чувствами.

Режиссер
Изабелла Каргинова
В ролях
Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова
Юлия Тельпухова
Георгий Дронов
Георгий Дронов
Данил Корнев

Ростов-на-Дону, 22 сентября
Ростовская филармония Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 170
19:00 от 2000 ₽

