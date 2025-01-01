«Скандал заказывали?» в Уфе. Комедия, которая непременно заставит вас смеяться

Приглашаем вас на спектакль «Скандал заказывали?», в котором скандалы и комические ситуации переплетаются в увлекательную историю. В основе постановки лежат десять лучших рассказов Антона Чехова, собранные в один яркий и живой спектакль. Это уникальная возможность увидеть, как скандал может возникнуть на пустом месте и как в одной ситуации могут сосредоточиться десятки анекдотов.

Что вас ждет?

Спектакль обещает множество смешных моментов и неожиданных поворотов. Зрители смогут не только насладиться игрой талантливых актеров, но и погрузиться в атмосферу, где каждый смех — это отражение человеческих пороков и забав. После спектакля вы обязательно воскликнете: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

Актерский состав

На сцене вы увидите:

Георгий Дронов

Александр Андросов

Артем Глотов

Евгений Елсуков

Мария Сластнёнкова

Приходите, чтобы отдохнуть и посмеяться от души в компании талантливых актеров и незабываемых историй!