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Скандал заказывали?
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Спектакль Скандал заказывали?

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Скандал заказывали?» в Уфе. Комедия, которая непременно заставит вас смеяться

Приглашаем вас на спектакль «Скандал заказывали?», в котором скандалы и комические ситуации переплетаются в увлекательную историю. В основе постановки лежат десять лучших рассказов Антона Чехова, собранные в один яркий и живой спектакль. Это уникальная возможность увидеть, как скандал может возникнуть на пустом месте и как в одной ситуации могут сосредоточиться десятки анекдотов.

Что вас ждет?

Спектакль обещает множество смешных моментов и неожиданных поворотов. Зрители смогут не только насладиться игрой талантливых актеров, но и погрузиться в атмосферу, где каждый смех — это отражение человеческих пороков и забав. После спектакля вы обязательно воскликнете: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

Актерский состав

На сцене вы увидите:

  • Георгий Дронов
  • Александр Андросов
  • Артем Глотов
  • Евгений Елсуков
  • Мария Сластнёнкова

Приходите, чтобы отдохнуть и посмеяться от души в компании талантливых актеров и незабываемых историй!

Режиссер
Александр Горшков
В ролях
Георгий Дронов
Георгий Дронов
Артем Глотов
Яна Кузнецова
Александр Андросов
Евгений Елсуков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 28 ноября
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
19:00 от 1700 ₽

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