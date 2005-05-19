Меню
Анатолий Грачев
Анатолий Грачев Anatoly Grachyov
Anatoly Grachyov

Дата рождения
12 июля 1937
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
19 мая 2005
Место рождения
Ишимбай, Россия

Детский мир 7.2
Детский мир (1982)
Мальчишку звали капитаном 7.1
Мальчишку звали капитаном (1973)
Ужин в четыре руки 7.1
Ужин в четыре руки (2000)

Ужин в четыре руки 7.1
Ужин в четыре руки Uzhin w chetyre ruki
исторический, мюзикл 2000, Россия
Шут 7
Шут Shut
драма 1988, СССР
Автопортрет неизвестного 6.2
Автопортрет неизвестного Unknown self-portrait
драма 1988, СССР
Внимание! Всем постам... 6.1
Внимание! Всем постам... Vnimaniye! Vsem postam...
боевик, криминал 1985, СССР
4.8
Репортаж с линии огня Reportazh s linii ognya
военный 1985, СССР
Детский мир 7.2
Детский мир Detskiy mir
семейный, мелодрама 1982, СССР
Онлайн
Остаюсь с вами 5.6
Остаюсь с вами Ostayus s vami
драма 1981, СССР
Алые погоны 6.8
Алые погоны Alye pogony
детский, семейный, военный 1980, СССР
Мелочи жизни 6.6
Мелочи жизни Little nothings of life
драма 1980, СССР
Последняя двойка 6.8
Последняя двойка Poslednyaya dvoyka
приключения, драма 1978, СССР
Волчья стая 6.8
Волчья стая Volchya staya
драма, военный 1975, СССР
Мальчишку звали капитаном 7.1
Мальчишку звали капитаном Malchishku zvali kapitanom
военный, драма 1973, СССР
Следствие ведут знатоки: Шантаж 6.9
Следствие ведут знатоки: Шантаж Shantazh
криминал 1972, СССР
Море в огне 6.4
Море в огне More v ogne
военный 1972, СССР
Следствие ведут знатоки 7
Следствие ведут знатоки
детектив 1971, СССР/Россия
Весна на Одере 6.9
Весна на Одере Vesna na Odere
драма, военный 1968, СССР
