О персоне
Фильмография
Анатолий Грачев
Anatoly Grachyov
Анатолий Грачев
Дата рождения
12 июля 1937
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
19 мая 2005
Место рождения
Ишимбай, Россия
Популярные фильмы
7.2
Детский мир
(1982)
7.1
Мальчишку звали капитаном
(1973)
7.1
Ужин в четыре руки
(2000)
7.1
Ужин в четыре руки
Uzhin w chetyre ruki
исторический, мюзикл
2000, Россия
7
Шут
Shut
драма
1988, СССР
6.2
Автопортрет неизвестного
Unknown self-portrait
драма
1988, СССР
6.1
Внимание! Всем постам...
Vnimaniye! Vsem postam...
боевик, криминал
1985, СССР
4.8
Репортаж с линии огня
Reportazh s linii ognya
военный
1985, СССР
7.2
Детский мир
Detskiy mir
семейный, мелодрама
1982, СССР
Онлайн
5.6
Остаюсь с вами
Ostayus s vami
драма
1981, СССР
6.8
Алые погоны
Alye pogony
детский, семейный, военный
1980, СССР
6.6
Мелочи жизни
Little nothings of life
драма
1980, СССР
6.8
Последняя двойка
Poslednyaya dvoyka
приключения, драма
1978, СССР
6.8
Волчья стая
Volchya staya
драма, военный
1975, СССР
7.1
Мальчишку звали капитаном
Malchishku zvali kapitanom
военный, драма
1973, СССР
6.9
Следствие ведут знатоки: Шантаж
Shantazh
криминал
1972, СССР
6.4
Море в огне
More v ogne
военный
1972, СССР
7
Следствие ведут знатоки
детектив
1971, СССР/Россия
6.9
Весна на Одере
Vesna na Odere
драма, военный
1968, СССР
