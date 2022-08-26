«Поднялся» на скандале: звездой СССР Кузнецова сделал вовсе не талант

Если бы не эта история, мы бы не увидели его на экранах.

Актер советских и российских фильмов Анатолий Кузнецов проснулся знаменитым после премьеры «Белого солнца пустыни». Он настолько вжился в образ красноармейца Федора Сухова, что сегодня уже невозможно представить другого артиста в этой роли.

Однако после прохождения проб и назначения на роль актер сломал ногу и был отстранен от проекта. Вместо него поставили другого ариста ― Геория Юматова, который в один из первых дней съемок пришел на площадку пьяный и устроил драку, пишет StarHit.

Режиссеру фильма пришлось буквально упрашивать Анатолия Кузнецова вернуться в работу, и к счастью для фанатов «Белого солнца пустыни» и десятков других советских фильмов ― ему это удалось.