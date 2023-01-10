Гляньте на юного товарища Сухова: в этой роли вы его точно не узнаете (фото)

Фильм «Белое солнце пустыни» до сих пор обожают на всем постсоветском пространстве. Это уникальная в своем роде картина, которая стала культовой благодаря сюжету и, конечно, главному герою — товарищу Сухову.

Роль благородного красноармейца исполнил актер Анатолий Кузнецов. На его счету было множество работ, но в истории кино он навсегда останется легендарным Суховым. Однако мало кто знает, как выглядел Кузнецов до своего знакового перевоплощения.

Карьерный путь он начал в 50-е, причем почти сразу ему стали давать главные роли. Это неудивительно, ведь помимо таланта актер обладал весьма интересной и запоминающейся внешностью — стать, волнистые светлые волосы, благородные черты лица. Кузнецов мог бы с легкостью затмить признанных красавцев советского кино — Николая Рыбникова и Георгия Юматова. А в Голливуде артист точно получил бы статус секс-символа.

Кстати, товарища Сухова мог сыграть вышеупомянутый Юматов. Но из-за его скандального поведения и пристрастия к спиртному съемки были сорваны. Тогда роль досталась Кузнецову, и справился он с задачей блестяще.