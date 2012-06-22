Во время нашествия на СССР бесследно исчезает ефрейтор вермахта Рудольф Мюллер. Спустя годы его внучатый племянник Ральф решает узнать, что на самом деле случилось с солдатом и почему эта история покрыта тайнами. За разгадкой парень отправляется в Москву и встречает там нового друга – Антона Ушакова, который присоединяется к поискам. Когда героев начинают искать спецслужбы России и Германии, они понимают, что дело очень серьезное. Молодые люди привлекают внимание еще и охотника за богатствами Герберта Шерхорна, который разыскивает клад. Его тоже по какой-то причине интересует история Рудольфа Мюллера. В Белоруссии, Германии и России ребята потихоньку собирают информацию о судьбе солдата, преодолевая преследования, погони и смерти. Смогут ли они докопаться до истины?