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Киноафиша Сериалы Немец

Немец (2012 - 2012)

Nemec 18+
Год выпуска 2012
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Беларусь 1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Во время нашествия на СССР бесследно исчезает ефрейтор вермахта Рудольф Мюллер. Спустя годы его внучатый племянник Ральф решает узнать, что на самом деле случилось с солдатом и почему эта история покрыта тайнами. За разгадкой парень отправляется в Москву и встречает там нового друга – Антона Ушакова, который присоединяется к поискам. Когда героев начинают искать спецслужбы России и Германии, они понимают, что дело очень серьезное.  Молодые люди привлекают внимание еще и охотника за богатствами Герберта Шерхорна, который разыскивает клад. Его тоже по какой-то причине интересует история Рудольфа Мюллера. В Белоруссии, Германии и России ребята потихоньку собирают информацию о судьбе солдата, преодолевая преследования, погони и смерти. Смогут ли они докопаться до истины?

В ролях
В ролях
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Анатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Павел Делонг
Павел Делонг
Маркус Кунце
Олег Корчиков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Сезоны
Немец - Сезон 1 Сезон 1
2012, 8 эпизодов
 
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