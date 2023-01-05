Скелет, обтянутый кожей: что врачебная ошибка сотворила с товарищем Суховым

Анатолий Кузнецов начал сниматься в кино еще с конца 1950-х. Но широкую известность ему принесла роль товарища Сухова в фильме 1969 года «Белое солнце пустыни». После этой картины актер никогда не испытывал недостатка в работе. С возрастом ему все чаще начали предлагать роли военных или полицейских, для образа которых отлично подходила мужественная внешность Кузнецова.

В 2012 году актера госпитализировали с недомоганием. Врачи нашли у него онкологию. Облучения и операция заняли три месяца, которые Кузнецов провел в больнице. Как вспоминала позже его супруга Александра Ляпидевская в интервью для «7дней», после выписки муж был похож на скелет, обтянутый кожей. Актер мог спать только после приема обезболивающего.

Случайно он попал на обследование к другим специалистам, которые выяснили, что никакого рака у Кузнецова и не было. За опухоль врачи приняли полип и агрессивным лечением просто «убили» организм актера, задев почку и вырезав часть прямой кишки. Кузнецов то и дело попадал в больницу. В марте 2014 года 83-летний мужчина свел счеты с жизнью, устав от постоянных мук.