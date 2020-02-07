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Джордана Спиро

Jordana Spiro
Джордана Спиро
Джордана Спиро Jordana Spiro
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Дата рождения
12 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Джорданы Спиро

Фильмография Джорданы Спиро
Ремонт малых двигателей
Ремонт малых двигателей
комедия, драма, триллер 2021, США
6.0
Что скрывает ложь
Что скрывает ложь
драма, триллер 2011, США
7.0
Любовь к собакам обязательна
Любовь к собакам обязательна
мелодрама, комедия 2005, США
5.0
От заката до рассвета 3: Дочь палача
От заката до рассвета 3: Дочь палача
ужасы, триллер, вестерн 1999, США
5.0
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Дочь Дэвида Духовны снимется в драматическом сериале Vegas High от HBO Еще одна актерская династия пробивает себе путь на малые экраны.
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7 февраля 2020 12:08
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