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Джордана Спиро
Джордана Спиро
Jordana Spiro
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Джордана Спиро
Jordana Spiro
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Дата рождения
12 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Джорданы Спиро
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Фильмография Джорданы Спиро
Ремонт малых двигателей
комедия, драма, триллер
2021, США
6.0
Что скрывает ложь
драма, триллер
2011, США
7.0
Любовь к собакам обязательна
мелодрама, комедия
2005, США
5.0
От заката до рассвета 3: Дочь палача
ужасы, триллер, вестерн
1999, США
5.0
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7 февраля 2020 12:08
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