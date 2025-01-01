Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джордана Спиро Награды

Награды и номинации Джорданы Спиро

Jordana Spiro
Награды и номинации Джорданы Спиро
Сандэнс 2018 Сандэнс 2018
Премия NEXT «Инноватор»
Победитель
Лучшее из следующего!
Номинант
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Тайный союз, а не ненависть: чего не показал «Великолепный век» о Михримах и Селиме
Есть даже отечественный аналог «Молчания ягнят»: 5 российских детективных сериалов, которые выйдут совсем скоро
Геральт из Школы Волка, а Бреген — Кота, но это не все: рассказываем, сколько всего школ существует в мире «Ведьмака»
«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный
Вы же не думали, что Хвататель мертв? В «Черном телефоне 3» не будет Финни и Гвен – Итан Хоук хочет затащить зрителей в Преисподнюю
Просто фантастика: названы лучшие Sci-Fi-фильмы в истории Голливуда – «Интерстеллара» нет даже в топ-100
Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри
«Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix
Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает
Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте
Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше