Персоны
Джордана Спиро
Награды
Награды и номинации Джорданы Спиро
Jordana Spiro
О персоне
Фильмография
Награды
Награды
Награды и номинации Джорданы Спиро
Сандэнс 2018
Премия NEXT «Инноватор»
Победитель
Лучшее из следующего!
Номинант
Сандэнс 2013
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
