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Постер сериала Доктор мафии
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Киноафиша Сериалы Доктор мафии

Доктор мафии (2012 - 2013)

The Mob Doctor 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Fox
Продолжительность сериала 9 часов 19 минут

О чем сериал

Для большинства врачей клятва Гиппократа священна. Но для одного доктора из Чикаго, которая оказалась в долгу у мафии, спасение жизней не на первом месте. The Mob Doctor — динамичная медицинская драма про талантливую молодую женщину, которая работает кардиохирургом днем, а ночью становится доктором для мафии, отрабатывая свои долги. Доктор Грейс Девлин — ведущий ординатор в медицинском центре Рузвельта в Чикаго. Умная, уверенная в себе, она один из самых многообещающих молодых хирургов страны. Но семейные узы крепко связивают ее с мафиозным миром чикагского Саутсайда. Чтобы выплатить игорный долг брата, она заключает сделку с дьяволом и соглашается работать на мафию.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Роб Райт
Josh Berman
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейми Ли Киршнер
Джейми Ли Киршнер Dr. Olivia Wilcox
Уильям Форсайт
Уильям Форсайт Constantine Alexander
Желько Иванек
Желько Иванек Dr. Stafford White
Джордана Спиро
Джордана Спиро Dr. Grace Devlin
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Сезоны
Доктор мафии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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