Для большинства врачей клятва Гиппократа священна. Но для одного доктора из Чикаго, которая оказалась в долгу у мафии, спасение жизней не на первом месте. The Mob Doctor — динамичная медицинская драма про талантливую молодую женщину, которая работает кардиохирургом днем, а ночью становится доктором для мафии, отрабатывая свои долги. Доктор Грейс Девлин — ведущий ординатор в медицинском центре Рузвельта в Чикаго. Умная, уверенная в себе, она один из самых многообещающих молодых хирургов страны. Но семейные узы крепко связивают ее с мафиозным миром чикагского Саутсайда. Чтобы выплатить игорный долг брата, она заключает сделку с дьяволом и соглашается работать на мафию.