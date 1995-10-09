Генри Крабб порядка двадцати пяти лет отдал службе в отряде полиции. Он был великолепным детективом, но один скрытый талант стал явным лишь спустя много лет. Кто бы мог подумать, что главный герой ко всему прочему ещё и потрясающий кулинар! Кажется, он способен привить любовь к кулинарии кому угодно, кроме своей супруги. Та наотрез отказывается готовить, поэтому мужчина решает открыть собственный ресторан. Проблема кроется в том, что начальник не хочет отпускать Крабба из полиции, ведь тот считается самым ценным сотрудником. Несчастному Генри приходится совмещать работу в ресторане и службу в полиции.