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Постер сериала Журавль в небе
Постер сериала Журавль в небе
Постер сериала Журавль в небе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Журавль в небе

Журавль в небе (1994 - 1997)

Pie in the Sky 18+
Год выпуска 1994
Страна Великобритания
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 33 часа 20 минут

О чем сериал

Генри Крабб порядка двадцати пяти лет отдал службе в отряде полиции. Он был великолепным детективом, но один скрытый талант стал явным лишь спустя много лет. Кто бы мог подумать, что главный герой ко всему прочему ещё и потрясающий кулинар! Кажется, он способен привить любовь к кулинарии кому угодно, кроме своей супруги. Та наотрез отказывается готовить, поэтому мужчина решает открыть собственный ресторан. Проблема кроется в том, что начальник не хочет отпускать Крабба из полиции, ведь тот считается самым ценным сотрудником. Несчастному Генри приходится совмещать работу в ресторане и службу в полиции.

В ролях
В ролях
Марша Томасон
Марша Томасон
Ричард Гриффитс
Ричард Гриффитс
Мэгги Стид
Мэгги Стид
Малкольм Синклер
Мэри Вудвин
Malcolm Storry
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Журавль в небе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1994, 10 эпизодов
 
Журавль в небе - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1995, 10 эпизодов
 
Журавль в небе - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1995, 6 эпизодов
 
Журавль в небе - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1996, 6 эпизодов
 
Журавль в небе - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1997, 8 эпизодов
 
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