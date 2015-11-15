Действие американского фантастического сериала «В пустыне смерти» разворачивается посреди жарких и бесплодных земель, на которых много лет идут кровопролитные сражения. Здесь может выжить лишь опытный воин, не страшащийся ни своей, ни чужой смерти. Санни – самый опасный кромсатель в этих местах. Об этом свидетельствует огромная татуировка у него на спине, на которой зафиксированы все поверженные им враги. Во время сражения с кочевниками Санни помогает странному подростку, чье имя скрывает в себе темную тайну.