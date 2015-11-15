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Постер сериала В пустыне смерти
Постер сериала В пустыне смерти
Постер сериала В пустыне смерти
Постер сериала В пустыне смерти
Постер сериала В пустыне смерти
Постер сериала В пустыне смерти
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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6 постеров
Киноафиша Сериалы В пустыне смерти

В пустыне смерти (2015 - 2019)

Into the Badlands 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал AMC
Продолжительность сериала 22 часа 24 минуты

О чем сериал

Действие американского фантастического сериала «В пустыне смерти» разворачивается посреди жарких и бесплодных земель, на которых много лет идут кровопролитные сражения. Здесь может выжить лишь опытный воин, не страшащийся ни своей, ни чужой смерти. Санни – самый опасный кромсатель в этих местах. Об этом свидетельствует огромная татуировка у него на спине, на которой зафиксированы все поверженные им враги. Во время сражения с кочевниками Санни помогает странному подростку, чье имя скрывает в себе темную тайну. 

В ролях
В ролях
Сара Болджер
Сара Болджер
Ник Фрост
Ник Фрост
Дэниэл Ву
Дэниэл Ву
Шерман Огастас
Арамис Найт
Эмили Бичем
Эмили Бичем
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.9 IMDb
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Сезоны
В пустыне смерти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
В пустыне смерти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 10 эпизодов
 
В пустыне смерти - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 16 эпизодов
 
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