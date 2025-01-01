Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Фелисити Хаффман
Награды
Награды и номинации Фелисити Хаффман
Felicity Huffman
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Фелисити Хаффман
Оскар 2006
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667