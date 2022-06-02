«Коати. Легенда джунглей»: Рецензия Киноафиши

В джунглях далекой Амазонии обитает множество удивительных существ: бабочка Хочи, лягушка Пако и даже загадочный зверек коати по имени Начи. Последний чувствует себя как никогда тоскливо среди других зверей, ведь он – последний представитель своего рода! Стремясь отгородиться от добродушных жителей джунглей, Начи рискует навсегда остаться в одиночестве. Но все меняется, когда любимому острову угрожает опасность – теперь коати и его друзья вынуждены действовать сообща, в противном случае они рискуют навсегда потерять родину.

С первого же взгляда становится понятно, что анимация «Коати. Легенда джунглей», созданная в копродукции мексиканских и американских художников, существенно уступает шедеврам Disney и Pixar. Да что уж там, даже проекты DreamWorks – компании, которая уже несколько десятков лет продолжает наживаться на всенародной любви к «Шреку», – выглядят более интересными. С другой стороны, выбор подобной рисовки существенно выделяет «Коати» на фоне других мультфильмов-однодневок. А если углубиться в содержание картины, становится понятно, что анимация в ней далеко не самое главное.

Коати. Легенда джунглей

Перед зрителями во всей красе раскрывается мир диких амазонских джунглей с пестрым набором представителей местной фауны, о которых, признаемся честно, никто из российских детей (да и взрослых тоже) никогда не слышал. Например, бабочка-монарх, которая, помимо всего прочего, является символом власти в королевстве Гильбоа. Или знаменитые стеклянные лягушки – через их прозрачную тонкую кожицу можно увидеть все внутренние органы. Вид этих земноводных до сих пор вызывает множество вопросов у современных ученых. Сам же коати – редкий вид носух семейства енотовых, как и показано в мультфильме, действительно находится на грани исчезновения. Совершенно внезапно во время просмотра мультфильма «Коати. Легенда джунглей» получаешь совершенно уникальный багаж знаний, которые вряд ли услышишь на стандартном уроке биологии в школе. За что мультфильму большое спасибо.

Сюжетно же «Легенда Джунглей» идет по тропам диснеевского «Короля льва» и определенно уступает ему во всем, что касается драматургии. Сцены смерти главных или второстепенных персонажей в детском кинематографе до сих пор вызывают дискуссии – и все же там, где «Король лев» рвет сердце в клочья, «Коати» в лучшем случае вызывает легкую печаль. Увы, зритель вряд ли сможет разделить с героями трагедию, развернувшуюся на экране. Но, может, оно и к лучшему. В жизни сейчас и без того слишком много трагедий. В любом случае этот драматургический ход просто не работает, а значит, и не имеет особого смысла.

Коати. Легенда джунглей

В остальном мексиканская анимация выглядит вполне прилично: остроумные шутки лягушки Пако делают путешествие персонажей чуть более занятным и располагающим. Как своего рода comic relief character Пако ничуть не уступает тому же Ослу из «Шрека». Примечательно, что голос земноводному подарил латиноамериканский актер Эдуардо Франко, звезда нового сезона «Очень странных дел», который сейчас у всех на слуху (впрочем, в российском дубляже вы его не услышите).

Как и большинство мультфильмов нашего времени, «Коати. Легенда джунглей» гораздо мудрее, чем может показаться на первый взгляд: по ходу развития событий создатели поднимают понятные не столько детям, сколько взрослым темы внутреннего одиночества и личной потери. Здесь даже имеются свои политические интриги, очень актуальные для наших дней. И если вы все еще не знаете, чем занять себя в пятницу, – вы вполне можете дать шанс этой анимации.