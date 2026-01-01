Оповещения от Киноафиши
Миа Mýa
Киноафиша Персоны Миа

Миа

Mýa

Дата рождения
10 октября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Вашингтон, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Чикаго 7.0
Чикаго (2002)
Грязные танцы 2: Гаванские ночи 6.6
Грязные танцы 2: Гаванские ночи (2004)
Давайте потанцуем 6.3
Давайте потанцуем (2004)

Фильмография Миа

Жанр
Год
Домашняя вечеринка 5
Домашняя вечеринка House Party
комедия 2023, США
Смотреть трейлер
Лазарус 3.5
Лазарус Lazarus
боевик, фантастика 2021, США
Оборотни 6.1
Оборотни Cursed
триллер, ужасы 2005, Германия / США
Рецензия
Грязные танцы 2: Гаванские ночи 6.6
Грязные танцы 2: Гаванские ночи Dirty Dancing: Havana Nights
драма, мелодрама 2004, США
Билеты
Давайте потанцуем 6.3
Давайте потанцуем Shall We Dance?
мелодрама, комедия 2004, США
Чикаго 7
Чикаго Chicago
драма, криминал, комедия, мюзикл 2002, США / Германия
Рецензия
