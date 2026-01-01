Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Миа
Mýa
Миа
Mýa
Дата рождения
10 октября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Вашингтон, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.0
Чикаго
(2002)
6.6
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
(2004)
Билеты
6.3
Давайте потанцуем
(2004)
Фильмография Миа
5
Домашняя вечеринка
House Party
комедия
2023, США
Смотреть трейлер
3.5
Лазарус
Lazarus
боевик, фантастика
2021, США
6.1
Оборотни
Cursed
триллер, ужасы
2005, Германия / США
Рецензия
6.6
Грязные танцы 2: Гаванские ночи
Dirty Dancing: Havana Nights
драма, мелодрама
2004, США
Билеты
6.3
Давайте потанцуем
Shall We Dance?
мелодрама, комедия
2004, США
7
Чикаго
Chicago
драма, криминал, комедия, мюзикл
2002, США / Германия
Рецензия
