«Лило и Стич» стал самым кассовым фильмом этого года — и даже обошел «Майнкрафт в кино»

На этот раз у Диснея действительно есть повод задуматься о сиквеле.

Дела у Диснея и его бесконечных ремейков в последнее время шли откровенно плохо, но «Лило и Стич» спас положение после провала «Белоснежки» — и теперь приближается к статусу блокбастера-миллиардера. Хотя в случае перезапуска культового мультфильма 2002 года не обошлось и без критики со стороны преданных фанатов оригинала, новый «Лило и Стич» все же стал самым успешным проектом Диснея в последние годы — так что теперь нас точно ждет череда ремейков и, помимо всего прочего, еще и сиквел «Лило и Стича».

«Лило и Стич» собрал более 900 миллионов долларов в кинопрокате

Спустя полтора месяца после своей премьеры в кинотеатрах по всему миру картина, кажется, пока не планирует уходить с экранов — по крайней мере, до тех пор, пока не добьет заветный миллиард.

По последним данным, в копилке «Лило и Стича» уже более 957 миллионов долларов, что позволило ему обогнать другой хит кинопроката этого года, «Майнкрафт в кино» с 954 миллионами. Пока что только этим двоим удалось добиться такого результата в этом году, а замыкает тройку лидеров «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с гораздо более скромными сборами в 564 миллиона долларов.

У «Лило и Стича» будет сиквел — уже официально

Хотя слухи о том, что Дисней продолжит перезапускать историю в случае, если первый фильм соберет хорошую кассу, ходили еще до выхода «Лило и Стича» на экраны, сейчас студия уже официально подтвердила такую информацию, недавно объявив о том, что уже ведет работу над сиквелом к ремейку.

Пока детали сюжета не разглашаются, но, по утверждениям поклонников оригинальных мультфильмов, сиквел наверняка скопирует сюжет у мультика 2005 года «Лило и Стич 2: Большая проблема Стича» — он же, в свою очередь, тоже стал продолжением оригинального фильма, вышедшего в 2002 году.

Кстати, если не успеваете посмотреть «Лило и Стича» в кинотеатре, расстраиваться тоже не стоит — о том, когда, скорее всего, фильм появится в «цифре», можно почитать тут.