Только одному человеку Стивен Кинг никогда бы не доверил адаптацию своего романа — и был бы прав

Один из некогда ведущих продюсеров в Голливуде оказался уж слишком проблематичным, а доверия к нему не было далеко не у одного Кинга.

За время своей работы над целой коллекцией теле- и киноадаптаций своих произведений Стивену Кингу удалось поработать с немалым количеством именитых деятелей индустрии, но от некоторых он все-таки старался держаться как можно дальше — и даже не подпускать их к своим романам.

Так, например, когда-то писателю пришлось сделать все возможное, чтобы права на адаптацию одной из его книг не выкупил один из самых странных продюсеров в Голливуде того времени — он заставил понервничать не только писателя, но и даже крупные киностудии.

Стивен Кинг никогда не хотел работать с Джоном Питерсом

Продюсер и актер, Питерс вел довольно активную деятельность в Голливуде в 1980-х годах, а потому казалось, что его присутствие ощущается в буквально каждом новом проекте — такого для своей будущей адаптации Стивен Кинг точно не хотел. Как рассказывал писатель, Питерс горел желанием выкупить права на экранизацию «Мертвой зоны», которая вышла в 1983 году — сам Кинг максимально противился такому развитию событий, не скрывая того факта, что чувствовал себя некомфортно в присутствии Питерса.

При этом писатель утверждал, что в целом не доверял продюсеру, считая его человеком, который намеренно «влезает» во все проекты только ради прибыли, а не ради продвижения какой-то идеи. Собственно, именно поэтому Кинг подошел к вопросу со всей серьезностью, стремясь выбрать в первую очередь того, кто сможет правильно адаптировать «Мертвую зону».

Джон Питерс напрягал не только Стивена Кинга

Возможно, писатель и правда стал рупором для всего голливудского сообщества в тот момент, учитывая то, что работать с Питерсом не хотелось почти никому. Скандалов с участием продюсера можно насчитать уйму — к примеру, когда-то он, будучи главой компании Sony, стал причиной финансовых потерь на 3 миллиарда долларов, привносил только хаос на съемочную площадку любого проекта, рассказывал откровенно странные истории из якобы собственного прошлого, угрожал оружием тем, кто просил его вернуть взятые в долг деньги, а еще давал интервью с лежащим рядом с ним на столе заряженным пистолетом.

Все это только подтверждает правоту Кинга, который, хоть и не всегда имел положительный опыт работы с продюсерами, по крайней мере никогда не горел желанием пересекаться с Питерсом.

Кстати, «Мертвую зону» в свое время активно запрещали, но созданию экранизации это не помешало — о том, почему так случилось, уже рассказывали тут.