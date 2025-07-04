Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только одному человеку Стивен Кинг никогда бы не доверил адаптацию своего романа — и был бы прав

Только одному человеку Стивен Кинг никогда бы не доверил адаптацию своего романа — и был бы прав

4 июля 2025 19:05
Только одному человеку Стивен Кинг никогда бы не доверил адаптацию своего романа — и был бы прав

Один из некогда ведущих продюсеров в Голливуде оказался уж слишком проблематичным, а доверия к нему не было далеко не у одного Кинга.

За время своей работы над целой коллекцией теле- и киноадаптаций своих произведений Стивену Кингу удалось поработать с немалым количеством именитых деятелей индустрии, но от некоторых он все-таки старался держаться как можно дальше — и даже не подпускать их к своим романам.

Так, например, когда-то писателю пришлось сделать все возможное, чтобы права на адаптацию одной из его книг не выкупил один из самых странных продюсеров в Голливуде того времени — он заставил понервничать не только писателя, но и даже крупные киностудии.

Стивен Кинг никогда не хотел работать с Джоном Питерсом

Только одному человеку Стивен Кинг никогда бы не доверил адаптацию своего романа — и был бы прав

Продюсер и актер, Питерс вел довольно активную деятельность в Голливуде в 1980-х годах, а потому казалось, что его присутствие ощущается в буквально каждом новом проекте — такого для своей будущей адаптации Стивен Кинг точно не хотел. Как рассказывал писатель, Питерс горел желанием выкупить права на экранизацию «Мертвой зоны», которая вышла в 1983 году — сам Кинг максимально противился такому развитию событий, не скрывая того факта, что чувствовал себя некомфортно в присутствии Питерса.

При этом писатель утверждал, что в целом не доверял продюсеру, считая его человеком, который намеренно «влезает» во все проекты только ради прибыли, а не ради продвижения какой-то идеи. Собственно, именно поэтому Кинг подошел к вопросу со всей серьезностью, стремясь выбрать в первую очередь того, кто сможет правильно адаптировать «Мертвую зону».

Джон Питерс напрягал не только Стивена Кинга

Только одному человеку Стивен Кинг никогда бы не доверил адаптацию своего романа — и был бы прав

Возможно, писатель и правда стал рупором для всего голливудского сообщества в тот момент, учитывая то, что работать с Питерсом не хотелось почти никому. Скандалов с участием продюсера можно насчитать уйму — к примеру, когда-то он, будучи главой компании Sony, стал причиной финансовых потерь на 3 миллиарда долларов, привносил только хаос на съемочную площадку любого проекта, рассказывал откровенно странные истории из якобы собственного прошлого, угрожал оружием тем, кто просил его вернуть взятые в долг деньги, а еще давал интервью с лежащим рядом с ним на столе заряженным пистолетом.

Все это только подтверждает правоту Кинга, который, хоть и не всегда имел положительный опыт работы с продюсерами, по крайней мере никогда не горел желанием пересекаться с Питерсом.

Кстати, «Мертвую зону» в свое время активно запрещали, но созданию экранизации это не помешало — о том, почему так случилось, уже рассказывали тут.

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press, imago stock&people/Global Look Press, кадры из фильма «Мертвая зона» (1983)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше