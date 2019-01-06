В центре событий хорватского сериала «Успех» оказываются несколько совершенно разных людей, не связанных ничем, кроме причастности к одному страшному нераскрытому преступлению. События разворачиваются в древнем городе Загребе, где череда случайных обстоятельств сводит вместе Кристиана, Бланку, Винки и Харриса. Все они оказываются не в том месте не в то время и становятся невольными соучастниками убийства. Они договариваются никогда не видеться и никому об этом не рассказывать, но у судьбы свои планы…