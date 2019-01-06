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Постер сериала Успех
Постер сериала Успех
Постер сериала Успех
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Успех

Успех (2019 - 2019)

Uspjeh 18+
Год выпуска 2019
Страна Хорватия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий хорватского сериала «Успех» оказываются несколько совершенно разных людей, не связанных ничем, кроме причастности к одному страшному нераскрытому преступлению. События разворачиваются в древнем городе Загребе, где череда случайных обстоятельств сводит вместе Кристиана, Бланку, Винки и Харриса. Все они оказываются не в том месте не в то время и становятся невольными соучастниками убийства. Они договариваются никогда не видеться и никому об этом не рассказывать, но у судьбы свои планы…

Успех - трейлер
Успех  трейлер
В ролях
В ролях
Горан Навожеч
Горан Богдан
Никса Бутье
Уликс Фехмию
Тара Таллер
Тони Гойянович
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Успех - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
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