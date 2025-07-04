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Если бы «Звездные войны» снял Тарковский: ИИ показал, как бы выглядела сага в стиле легенды кино СССР (фото)

4 июля 2025 16:40
Если бы «Звездные войны» снял Тарковский: ИИ показал, как бы выглядела сага в стиле легенды кино СССР (фото)

Поклонникам «Сталкера», вероятно, такое придется по душе.

Представьте вселенную «Звездных войн», где световые мечи — не просто оружие, а символы вечного противостояния тьмы и света, где космические корабли несутся не сквозь звёзды, а сквозь сны.

Да, Джордж Лукас подарил нам динамичный, почти сказочный эпос, но что, если бы эту сагу переосмыслил мастер медленного кино, философ экрана — Андрей Тарковский?

В его версии «Звёздных войн» не было бы стремительных боевых сцен — вместо них тягучее, почти гипнотическое движение камеры, в котором каждый вздох дроида звучал бы как медитация. Планеты превратились бы в заброшенные храмы времени, а битвы Джедаев — в безмолвные поединки взглядов.

Благодаря пользователю Reddit под ником orenshved, мы теперь можем заглянуть в эту альтернативную реальность. Используя нейросети, он воссоздал мир, где эстетика Тарковского встречается с вселенной Лукаса: туманные пейзажи, напоминающие «Сталкера», лица, освещённые не вспышками бластеров, а тусклым солнцем, пробивающимся через тьму.

Получилась не просто «вариация на тему» — перед нами шанс услышать, как звучал бы космос в тишине, если бы его снимал режиссёр, для которого даже полёт в гиперпространстве стал бы поводом для вопроса: «А что, собственно, есть время?».

Ранее мы писали: Умершая Асока и «воскресшие» джедаи: финал «Звездные войны: Скайуокер. Восход» официально поменяли, но стало только хуже

Фото: Russian Look/Global Look Press, кадры из фильма «Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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5 комментариев
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