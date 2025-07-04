Если бы «Звездные войны» снял Тарковский: ИИ показал, как бы выглядела сага в стиле легенды кино СССР (фото)

Представьте вселенную «Звездных войн», где световые мечи — не просто оружие, а символы вечного противостояния тьмы и света, где космические корабли несутся не сквозь звёзды, а сквозь сны.

Да, Джордж Лукас подарил нам динамичный, почти сказочный эпос, но что, если бы эту сагу переосмыслил мастер медленного кино, философ экрана — Андрей Тарковский?

В его версии «Звёздных войн» не было бы стремительных боевых сцен — вместо них тягучее, почти гипнотическое движение камеры, в котором каждый вздох дроида звучал бы как медитация. Планеты превратились бы в заброшенные храмы времени, а битвы Джедаев — в безмолвные поединки взглядов.

Благодаря пользователю Reddit под ником orenshved, мы теперь можем заглянуть в эту альтернативную реальность. Используя нейросети, он воссоздал мир, где эстетика Тарковского встречается с вселенной Лукаса: туманные пейзажи, напоминающие «Сталкера», лица, освещённые не вспышками бластеров, а тусклым солнцем, пробивающимся через тьму.

Получилась не просто «вариация на тему» — перед нами шанс услышать, как звучал бы космос в тишине, если бы его снимал режиссёр, для которого даже полёт в гиперпространстве стал бы поводом для вопроса: «А что, собственно, есть время?».

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