Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Печкина усами в пол, Матроскина — на счетчик: эту бандитскую главу «Простоквашино» о 90-х никогда не экранизируют

Печкина усами в пол, Матроскина — на счетчик: эту бандитскую главу «Простоквашино» о 90-х никогда не экранизируют

4 июля 2025 20:03
Печкина усами в пол, Матроскина — на счетчик: эту бандитскую главу «Простоквашино» о 90-х никогда не экранизируют

И нет, это не фанфик, а реальная книга Успенского.

Говоря простыми словами, Эдуард Успенский в какой-то момент не нажал на тормоза. Казалось бы — автор, который подарил нам «Крокодила Гену», «Чебурашку», «Дядю Фёдора», берет перо в руки и продолжает знакомую линию.

Но вместо ламповой деревни с коровой, собакой и котом — мы получаем адовую смесь политической сатиры, постсоветской криминальной драмы и алкогольного сюрреализма.

Простоквашино в 90-е

Сюжет «Новых порядков» — это даже не «Простоквашино 2.0», это «Простоквашино в состоянии развала СССР». Тут и приватизация почты, и гаишники-вымогатели, и налоги, из-за которых рушатся бизнесы. А еще гранатомёты в руках Тёти Тамары, алкоголик в лесу и пивные магазинчики в деревне.

Печкин торгует акциями и ворует доллары, после чего налоговая задерживает его лицом в пол. Но не садит, так только, усы пачкает, да назначает суд. Шарик провозглашает себя есаулом узнав, что быть казаком модно и престижно.

Матроскин ведёт вооружённую борьбу с системой и противостоит бандитам, иномарку которых он помял трактором. Где-то посередине книги появляется киллер, нанятый для устранения петуха, реальной злобной птицы, терроризирующей деревню. А не то, что вы могли бы подумать.

Дикая сказка, которую не покажет даже 2x2

Даже с оглядкой на то, что «Ёжик в тумане» когда-то прошёл цензуру, эта книга вряд ли увидит свет. Её невозможно экранизировать, потому что она не укладывается ни в формат, ни в возрастную категорию.

Печкина усами в пол, Матроскина — на счетчик: эту бандитскую главу «Простоквашино» о 90-х никогда не экранизируют

Детям она непонятна, взрослым — слишком неудобна. Не потому, что глупо, а потому, что слишком напоминает реальное прошлое. Успенский не стеснялся показывать время, в которое жил и называть вещи своими именами.

Печкина усами в пол, Матроскина — на счетчик: эту бандитскую главу «Простоквашино» о 90-х никогда не экранизируют

Попробуй-ка сегодня пустить на экран сцену, где киллер по заказу деревенского кота расстреливает петуха. Или показать, как вчерашний почтальон монополизирует доставку и наживается на акциях. Запретят еще до выхода.

Вот потому-то «Новые порядки в Простоквашино» навсегда останутся неудобной сказкой, которую читают разве что по-приколу. Хотели «как у Pixar» и крупно опозорились: от худшего мульта в истории Disney воротят нос и взрослые, и дети — ничего хуже за 20 лет не сняли.

Фото: Кадр из сериала «Трое из Простоквашино»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть «Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
«Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем «Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем Читать дальше 23 июля 2025
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Читать дальше 22 июля 2025
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека «Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека Читать дальше 22 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше