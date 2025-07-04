Печкина усами в пол, Матроскина — на счетчик: эту бандитскую главу «Простоквашино» о 90-х никогда не экранизируют

И нет, это не фанфик, а реальная книга Успенского.

Говоря простыми словами, Эдуард Успенский в какой-то момент не нажал на тормоза. Казалось бы — автор, который подарил нам «Крокодила Гену», «Чебурашку», «Дядю Фёдора», берет перо в руки и продолжает знакомую линию.

Но вместо ламповой деревни с коровой, собакой и котом — мы получаем адовую смесь политической сатиры, постсоветской криминальной драмы и алкогольного сюрреализма.

Простоквашино в 90-е

Сюжет «Новых порядков» — это даже не «Простоквашино 2.0», это «Простоквашино в состоянии развала СССР». Тут и приватизация почты, и гаишники-вымогатели, и налоги, из-за которых рушатся бизнесы. А еще гранатомёты в руках Тёти Тамары, алкоголик в лесу и пивные магазинчики в деревне.

Печкин торгует акциями и ворует доллары, после чего налоговая задерживает его лицом в пол. Но не садит, так только, усы пачкает, да назначает суд. Шарик провозглашает себя есаулом узнав, что быть казаком модно и престижно.

Матроскин ведёт вооружённую борьбу с системой и противостоит бандитам, иномарку которых он помял трактором. Где-то посередине книги появляется киллер, нанятый для устранения петуха, реальной злобной птицы, терроризирующей деревню. А не то, что вы могли бы подумать.

Дикая сказка, которую не покажет даже 2x2

Даже с оглядкой на то, что «Ёжик в тумане» когда-то прошёл цензуру, эта книга вряд ли увидит свет. Её невозможно экранизировать, потому что она не укладывается ни в формат, ни в возрастную категорию.

Детям она непонятна, взрослым — слишком неудобна. Не потому, что глупо, а потому, что слишком напоминает реальное прошлое. Успенский не стеснялся показывать время, в которое жил и называть вещи своими именами.

Попробуй-ка сегодня пустить на экран сцену, где киллер по заказу деревенского кота расстреливает петуха. Или показать, как вчерашний почтальон монополизирует доставку и наживается на акциях. Запретят еще до выхода.

Вот потому-то «Новые порядки в Простоквашино» навсегда останутся неудобной сказкой, которую читают разве что по-приколу. Хотели «как у Pixar» и крупно опозорились: от худшего мульта в истории Disney воротят нос и взрослые, и дети — ничего хуже за 20 лет не сняли.