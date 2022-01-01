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Ученик Санты Ученик Санты
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Santa's Apprentice

Ученик Санты, 2010

2010 / Австралия / Франция / Ирландия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Старый добрый Санта не хочет уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен кого-то обучить себе на замену. Счастливчика, которого выберут из числа миллионов детей, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и, конечно, обладать чистым сердцем. И такой ребенок есть!На другом конце света живет маленький мальчик, который идеально подходит для этой ответственной миссии, но неуверенность в себе и, главное, страх высоты делают его никудышным претендентом. Согласится ли Санта помочь своему ученику справиться со страхами и достойно занять его место?

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Режиссер
Люк Винчигуэрра
В ролях
Жюли Гайе
Жюли Гайе
Жан-Пьер Марьель
Жан-Пьер Марьель
Лоран Дойч
Бруно Саломон
Бруно Саломон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ученик Санты 2 постера
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