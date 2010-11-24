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Постер мультфильма Ученик Санты
6.4
Киноафиша Фильмы Ученик Санты
6.4

Ученик Санты

, 2010
Santa's Apprentice
Австралия, Франция, Ирландия / анимация, комедия, семейный / 18+
Постер мультфильма Ученик Санты
6.4

О фильме

Старый добрый Санта не хочет уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен кого-то обучить себе на замену. Счастливчика, которого выберут из числа миллионов детей, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и, конечно, обладать чистым сердцем. И такой ребенок есть!На другом конце света живет маленький мальчик, который идеально подходит для этой ответственной миссии, но неуверенность в себе и, главное, страх высоты делают его никудышным претендентом. Согласится ли Санта помочь своему ученику справиться со страхами и достойно занять его место?

В ролях

Жюли Гайе
Жюли Гайе
La mère de Félix
Жан-Пьер Марьель
Жан-Пьер Марьель
Лоран Дойч
Randolph
Бруно Саломон
Бруно Саломон
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль
Edgar
Дидье Брайс
Бенуа Аллемане
Le Père Noël
Nathan Simony
Nicolas
Daniela Duspara
Child
Daniela Duspara
Child
Fabiana Arrastia
Elf
Fabiana Arrastia
Elf
Режиссер Люк Винчигуэрра, Полетт Виктор-Лифтон
Сценарист Clément Calvet, Александр Реверенд
Композитор Nerida Tyson-Chew
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Австралия / Франция / Ирландия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 24 ноября 2010
Премьера в мире 24 ноября 2010
Дата выхода
11 ноября 2011 Австралия
24 ноября 2010 Бельгия PG
11 ноября 2011 Германия 0
18 декабря 2013 Испания
23 декабря 2010 Ливан PG
3 января 2011 США G
24 ноября 2010 Франция U
MPAA G
Сборы в мире $5 705 323
Производство Gaumont-Alphanim, Avrill Stark Entertainment, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
L'apprenti Père Noël, Santa's Apprentice, A Mikulás kisinasa, Aprendiz de Pai Natal, Aprendiz de Papai Noel, Bozičkov vajenec, De Kleine Kerstman, Den lille julemand, El aprendiz de Papá Noel, Julenissens lærling, L'apprendista Babbo Natale: Il Natale di Nicholas, Noel Baba'nın Çırağı, O voithos tou Agiou Vasili, Uczeń Świętego Mikołaja, Weihnachtsmann Junior - Der Film, Weihnachtsmann Junior - Wie alles begann, Вучань Святога Мікалая, Ученик Санты, Учень Санти, L'apprendista Babbo Natale - Il Natale di Nicholas, Santa's Apprentice - Il Natale di Nicholas, L'aprenent del Pare Noel

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 19 декабря 2022

Отзывы о мультфильме

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