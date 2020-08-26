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Прекрасный май
Le joli mai
Прекрасный май, 1963
1963 / Франция
8.0
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
документальный
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8.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
2 часа 45 минут
Год выпуска
1963
Премьера онлайн
26 августа 2020
Премьера в мире
9 июня 1966
Режиссер
Крис Маркер
В ролях
Крис Маркер
Ив Монтан
Симона Синьоре
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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