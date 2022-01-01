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Анна Ортис
Анна Ортис
Anna Ortiz
О персоне
Фильмография
Анна Ортис
Anna Ortiz
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Дата рождения
25 января 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Рост
164 см
Биография Анны Ортис
Родилась 25 января 1971 года. Манхэттен, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Анны Ортис
Большие Мамочки. Сын как отец
комедия
2011, США
7.0
Каролина
мелодрама
2003, США / Германия
5.0
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