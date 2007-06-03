«Армейские жены» — многосерийная драма, повествующая о жизни четырех женщин и одного мужчины, судьбы которых неожиданным образом переплетаются друг с другом. Так, героиня Памела Морган решает уйти в бессрочный декретный отпуск после многолетней работы в полицейском департаменте. Теперь она работает суррогатной матерью для женщин, не способных самостоятельно выносить ребенка. Вторая героиня — девушка по имени Дениз — отчаянно скрывает от всех проблемы, происходящие в ее браке. Оказывается, супруг Дениз склонен к насилию. Клаудия живет активной социальной жизнью и надеется, что никто и никогда не узнает о ее прошлом. Четвертая героиня Рокси совсем недавно вышла замуж за военного – она просто не уверена в том, что сможет выдержать такие условия существования.