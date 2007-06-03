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Постер к сериалу Армейские жены
Постер к сериалу Армейские жены
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Постер к сериалу Армейские жены
Постер к сериалу Армейские жены
Постер к сериалу Армейские жены
Постер к сериалу Армейские жены
Постер к сериалу Армейские жены
Постер к сериалу Армейские жены
Постер к сериалу Армейские жены
Постер к сериалу Армейские жены
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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10 постеров
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Армейские жены
Армейские жены (2007 - 2013) Army Wives 16+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Lifetime
Продолжительность 117 часов 0 минут
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О чем сериал

«Армейские жены» — многосерийная драма, повествующая о жизни четырех женщин и одного мужчины, судьбы которых неожиданным образом переплетаются друг с другом. Так, героиня Памела Морган решает уйти в бессрочный декретный отпуск после многолетней работы в полицейском департаменте. Теперь она работает суррогатной матерью для женщин, не способных самостоятельно выносить ребенка. Вторая героиня — девушка по имени Дениз — отчаянно скрывает от всех проблемы, происходящие в ее браке. Оказывается, супруг Дениз склонен к насилию. Клаудия живет активной социальной жизнью и надеется, что никто и никогда не узнает о ее прошлом. Четвертая героиня Рокси совсем недавно вышла замуж за военного – она просто не уверена в том, что сможет выдержать такие условия существования.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дрю Фуллер
Дрю Фуллер
Бриджид Брэнно
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Венди Дэвис
Кэтрин Белл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Армейские жены - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 13 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 19 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 18 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 18 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 13 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 23 эпизода
 
Армейские жены - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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