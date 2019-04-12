«Особенный» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Производством сериала занималась стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг парня по имени Райан. С самого раннего возраста он страдает легкой степенью церебрального паралича. Кроме того, в подростковом возрасте он сделал каминг-аут как гомосексуал. В течение многих лет главный герой искал свое место в мире, меняя одну работу на другую, однако нигде подолгу не задерживался. В одно время Райан даже увлекся собственным блогом в интернете. Увы, все это не принесло ему ожидаемого успеха. В итоге главный герой решил начать новую жизнь, полностью изменить себя и доказать всем вокруг, что он способен на большее.