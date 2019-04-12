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Постер к сериалу Особенный
Постер к сериалу Особенный
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Особенный
Особенный (2019 - …) Special 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Особенный» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре трагикомедии. Производством сериала занималась стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается вокруг парня по имени Райан. С самого раннего возраста он страдает легкой степенью церебрального паралича. Кроме того, в подростковом возрасте он сделал каминг-аут как гомосексуал. В течение многих лет главный герой искал свое место в мире, меняя одну работу на другую, однако нигде подолгу не задерживался. В одно время Райан даже увлекся собственным блогом в интернете. Увы, все это не принесло ему ожидаемого успеха. В итоге главный герой решил начать новую жизнь, полностью изменить себя и доказать всем вокруг, что он способен на большее.

Особенный - трейлер второго сезона
Особенный
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Патрик Фабиан
Патрик Фабиан Phil
Джессика Хехт
Джессика Хехт Karen Hayes
Август Прю
Август Прю Carey
Райан О’Коннелл
Райан О’Коннелл Ryan Hayes
Пунам Патель
Пунам Патель Kim Laghari
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Особенный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Особенный - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами
Кадры из сериала
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