Спектакль Трактирщица

Праздник театра в «Трактирщице»

Сюжет классической комедии разворачивается вокруг Мирандолины — очаровательной трактирщицы, которая умело укрощает ярого женоненавистника. Вопрос, который витает в воздухе: какими же достоинствами должна обладать женщина, чтобы покорить сердца мужчин разного достатка и положения?

Звездный состав и костюмы из прошлого

Режиссер Виктор Шамиров пригласил звезду театра Анну Ардову и собрал вокруг нее великолепный актерский ансамбль. Костюмы от Виктории Севрюковой — каждый наряд является произведением искусства, а обувь, пошитая по лекалам XVIII века, и платья, словно сошедшие со старинных полотен, переносят зрителя в эпоху великолепия и изысканности.

Вечер радости и красоты

Театральный вечер не должен быть просто спектаклем, он должен стать праздником — праздником театра, красоты и любви. Именно такой атмосферы мы стремимся достичь в постановке «Трактирщица». Шампанское, танцы, влюбленные пары — все элементы веселья собраны, чтобы вы унесли с собой кусочек радости.

Мы хотим, чтобы вы забыли о сером небе над головой и погрузились в мир, где каждый момент захватывает дух. «Трактирщица» — это возвращение к эпохе, когда в солнечной Италии дамы были прекрасны, а кавалеры — страстны. Карло Гольдони, венецианский мастер слова, создал веселую историю о любви и лукавстве, которая и сегодня способна удивить и обрадовать.

Приглашаем вас на «Трактирщицу» — спектакль, который станет для вас настоящим праздником души и вдохновения!