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Трактирщица
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Спектакль Трактирщица

Спектакль по комедийной классике Карло Гольдони 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Праздник театра в «Трактирщице»

Сюжет классической комедии разворачивается вокруг Мирандолины — очаровательной трактирщицы, которая умело укрощает ярого женоненавистника. Вопрос, который витает в воздухе: какими же достоинствами должна обладать женщина, чтобы покорить сердца мужчин разного достатка и положения?

Звездный состав и костюмы из прошлого

Режиссер Виктор Шамиров пригласил звезду театра Анну Ардову и собрал вокруг нее великолепный актерский ансамбль. Костюмы от Виктории Севрюковой — каждый наряд является произведением искусства, а обувь, пошитая по лекалам XVIII века, и платья, словно сошедшие со старинных полотен, переносят зрителя в эпоху великолепия и изысканности.

Вечер радости и красоты

Театральный вечер не должен быть просто спектаклем, он должен стать праздником — праздником театра, красоты и любви. Именно такой атмосферы мы стремимся достичь в постановке «Трактирщица». Шампанское, танцы, влюбленные пары — все элементы веселья собраны, чтобы вы унесли с собой кусочек радости.

Мы хотим, чтобы вы забыли о сером небе над головой и погрузились в мир, где каждый момент захватывает дух. «Трактирщица» — это возвращение к эпохе, когда в солнечной Италии дамы были прекрасны, а кавалеры — страстны. Карло Гольдони, венецианский мастер слова, создал веселую историю о любви и лукавстве, которая и сегодня способна удивить и обрадовать.

Приглашаем вас на «Трактирщицу» — спектакль, который станет для вас настоящим праздником души и вдохновения!

Режиссер
Виктор Шамиров
В ролях
Анна Ардова
Анна Ардова
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Илья Исаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 800 ₽
9 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 800 ₽
6 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 800 ₽
30 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
27 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
28 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽
Уфа, 17 сентября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1800 ₽
Самара, 20 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
19:00 от 1900 ₽
Нижний Новгород, 8 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: За что любят женщины? Рецензия на спектакль «Трактирщица» с Анной Ардовой и Гошей Куценко

Иногда хочется прийти в театр отдохнуть и посмеяться ‒ это нормально. Есть время для простых постановок и для изысканных игрищ с глубокими общечеловеческими смыслами. Но отдых тоже должен быть качественным, поэтому сегодня разберём спектакль «Трактирщица» с Анной Ардовой и Гошей Куценко, режиссёр Виктор Шамиров. В основе пьеса Карло Гольдони, а его, между прочим, проходят в театральных вузах. И популярные актёры, которых можно увидеть с новой стороны.

 

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11 февраля 2025 07:00
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