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Рождественский Пиклболл
5.9
Рождественский Пиклболл
, 2025
A Pickleball Christmas
Канада / семейный / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Места съёмок
5.9
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Брэнди Александр
Susan
Джон Кассини
Burt
Томас Даря
Keith Hoffman
Мэтти Финочио
Tobey Thicke
Джеймс Лэфферти
Luke Hollis
Zibby Allen
Caroline
Эйприл Телек
Phyllis
Эшли Александер
Amy Wallace
Тесс Аткинс
Jordan Hollis
Линда Бойд
Donna Hollis
Режиссер
Моника Митчелл
Сценарист
Blake Rutledge
Композитор
Mario Vaira
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
20 декабря 2025
Премьера в мире
14 декабря 2025
Производство
Oak Productions
Другие названия
A Pickleball Christmas, Merry Pickleball Match, 匹克球聖誕
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
14
голосов
5.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 9 декабря 2025
Отзывы о фильме
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