Загадочная и неординарная доктор Хелен Магнус является хозяйкой огромного старинного особняка, который служит приютом, больницей, а порой и тюрьмой для разного рода мутантов, реликтов и мистических созданий, которых здесь принято называть абнормалами. Доктор Магнус родилась еще в викторианской Англии и уже больше века хранит верность духу той прекрасной эпохи. Обладая пытливым умом ученого, Хелен разносторонне образована и независима в своих суждениях. Постоянно рискуя жизнью, Хелен со своими верными помощниками занимается спасением абнормалов от уничтожения, при этом защищая от них обычных людей.