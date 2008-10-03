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Киноафиша Сериалы Убежище

Убежище (2008 - 2011)

Sanctuary 18+
Год выпуска 2008
Страна Канада
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 45 часов 14 минут

О чем сериал

Загадочная и неординарная доктор Хелен Магнус является хозяйкой огромного старинного особняка, который служит приютом, больницей, а порой и тюрьмой для разного рода мутантов, реликтов и мистических созданий, которых здесь принято называть абнормалами. Доктор Магнус родилась еще в викторианской Англии и уже больше века хранит верность духу той прекрасной эпохи. Обладая пытливым умом ученого, Хелен разносторонне образована и независима в своих суждениях. Постоянно рискуя жизнью, Хелен со своими верными помощниками занимается спасением абнормалов от уничтожения, при этом защищая от них обычных людей.

В ролях
В ролях
Кристофер Хейердал
Кристофер Хейердал
Иэн Трейси
Иэн Трейси
Эмили Уллерап
Агам Дарши
Агам Дарши
Паскаль Хаттон
Паскаль Хаттон
Роберт Лоуренсон
Роберт Лоуренсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Убежище - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 13 эпизодов
 
Убежище - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 13 эпизодов
 
Убежище - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 20 эпизодов
 
Убежище - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2011, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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