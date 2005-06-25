Ипполит и Соня – так зовут главных героев фильма – московские студенты двадцати с небольшим, которые любят друг друга с детства. Они отправляются на каникулы в Афины, где зарабатывают на жизнь тем, что изображают "живые скульптуры" на афинских улицах. Деньги тают, и романтическое времяпрепровождение в Греции становится все более проблематичным. Обстоятельства вынуждают Ипполита принять интригующее предложение случайного греческого знакомого по имени Парис: он должен отправиться на один из греческих островов, где ему предстоит творческая, а главное, хорошо оплачиваемая работа.
|10 ноября 2005
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