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Постер фильма Греческие каникулы
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Киноафиша Фильмы Греческие каникулы

Греческие каникулы

Grecheskie kanikuly 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ипполит и Соня – так зовут главных героев фильма – московские студенты двадцати с небольшим, которые любят друг друга с детства. Они отправляются на каникулы в Афины, где зарабатывают на жизнь тем, что изображают "живые скульптуры" на афинских улицах. Деньги тают, и романтическое времяпрепровождение в Греции становится все более проблематичным. Обстоятельства вынуждают Ипполита принять интригующее предложение случайного греческого знакомого по имени Парис: он должен отправиться на один из греческих островов, где ему предстоит творческая, а главное, хорошо оплачиваемая работа.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 25 июня 2005
Дата выхода
10 ноября 2005 Россия Парадиз 16+
10 ноября 2005 Беларусь
10 ноября 2005 Казахстан
11 ноября 2005 США
10 ноября 2005 Украина
Производство Киностудия имени М. Горького, Студия "Слон"
Другие названия
Grecheskie kanikuly, Greek Holiday, Греческие каникулы
Режиссер
Вера Сторожева
Вера Сторожева
В ролях
Анна Арланова
Анна Арланова
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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