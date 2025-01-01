Меню
Награды и номинации Джеймс Кромуэлл

Награды и номинации Джеймс Кромуэлл
Оскар 1996 Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
