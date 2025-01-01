Меню
Персоны
Джеймс Кромуэлл
Награды
Награды и номинации Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джеймс Кромуэлл
Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
