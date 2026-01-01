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Джимми - Тизер
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Джимми

, 2026
Jimmy
США / биография, драма
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Джимми - Тизер
Джимми  Тизер

В ролях

Кей Джей Апа
Кей Джей Апа
James Stewart
Макс Казелла
Макс Казелла
Frank Capra
Кара Киллмер
Lady Julia
Джулиан Уоркс
Second Lieutenant Martinez
Сара Дрю
Сара Дрю
Hedda Hopper
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Louis B. Mayer
Роб Риггл
Роб Риггл
Colonel Terrill
Daniel Fee
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Alexander
Джен Лиллей
Gloria
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Lionel Barrymore
Jean Law
Режиссер Aaron Burns
Сценарист Sam Juergens, Justin Strawhand
Композитор Grant Fonda
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 20 ноября 2026
Дата выхода
20 ноября 2026 США
Бюджет $60 000 000
Производство Burns & Co., RedTed Media
Другие названия
Jimmy, A Truly Wonderful Life, James Stewart biopic

Рейтинг фильма

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Обновлено 17 декабря 2025

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Джимми - Тизер
Джимми Тизер
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