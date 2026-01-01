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Jimmy
США / биография, драма
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Тизер
Тизер
В ролях
Кей Джей Апа
James Stewart
Макс Казелла
Frank Capra
Кара Киллмер
Lady Julia
Джулиан Уоркс
Second Lieutenant Martinez
Сара Дрю
Hedda Hopper
Джейсон Александр
Louis B. Mayer
Роб Риггл
Colonel Terrill
Daniel Fee
Нил МакДонаф
Alexander
Джен Лиллей
Gloria
Кристофер МакДональд
Lionel Barrymore
Jean Law
Режиссер
Aaron Burns
Сценарист
Sam Juergens
,
Justin Strawhand
Композитор
Grant Fonda
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
20 ноября 2026
Дата выхода
20 ноября 2026
США
Бюджет
$60 000 000
Производство
Burns & Co., RedTed Media
Другие названия
Jimmy, A Truly Wonderful Life, James Stewart biopic
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Обновлено 17 декабря 2025
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