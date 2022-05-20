«Святым тут не место»: Рецензия Киноафиши

Иезуит – наемник картеля, отсидевший за преступление, которого не совершал. Доказав собственную невиновность, головорез решает начать с чистого листа. Прежде чем навсегда покинуть Техас с крупной суммой денег на руках, он отправляется к близким, с которыми не виделся четыре года. Когда безжалостный лидер преступного синдиката Винсент убивает жену Иезуита и похищает его маленького сына, бывший зек вновь берется за оружие.

«Святым тут не место» - долгострой, на выпуск которого потребовалось целых десять лет. Анонс состоялся еще в начале 2012 года, а съемки завершились в мае 2013. Фильм, изначально носивший название «Иезуит», должен был быть поставлен классиком Нового Голливуда Полом Шредером по собственному сценарию, тогда как на главную роль рассматривался Оскар Айзек (в итоге сыгравший у Шредера в «Холодном расчете»). Финансовые трудности привели к уходу обоих, в результате чего перспективный сценарий оказался в руках режиссера Альфонсо Пинеда Ульоа, за плечами которого лишь горстка дешевых мексиканских лент и работа на телевидении. Впрочем, малоизвестному постановщику удалось заполучить в свое распоряжение целую плеяду звезд второго эшелона – от Тима Рота, Нила МакДонафа и Рона Перлмана до Пас Вега, в то время как образ Иезуита, вместо обещанного Айзека, воплотил столь же харизматичный, но куда менее известный Хосе Мария Яспик.

Святым тут не место

Трудно сказать, что именно послужило причиной такого продолжительного пути «Святых» до большого экрана. Сам Шредер, не принимавший какого-либо участия в производстве (но указанный в качестве эксклюзивного продюсера), увидел черновой вариант картины сразу по окончанию съемок и отзывался о нем довольно-таки лестно, сравнив «эксплуатационный экшен» Пинеда Ульоа с культовым «Гремящим громом», автором которого он также является. Фильм действительно пропитан духом американского кино 70-80-х, предлагая медленно развивающуюся и одновременно брутальную историю о мести с неоднозначным протагонистом. Хосе Мария Яспик идеально вписался в образ немногословного киллера, методично устраняющего таких же отмороженных убийц, как и он сам. Это театр одного актера, тогда как Рот, Пас Вега, Перлман и МакДонаф поочередно появляются в кадре минут на пять (а Брайана Кокса и вовсе вырезали).

Святым тут не место

В отличие от аскетичных триллеров Пола Шредера, Альфонсо Пинеда Ульоа время от времени разбавляет неспешное повествование незамысловатыми перестрелками и рукопашными схватками, а ближе к финалу предлагает яркую сцену пыток с использованием кухонных принадлежностей. И все это с латиноамериканским колоритом: борьба Иезуита с бывшими коллегами по картелю разворачивается в Техасе и Мексике, тогда как фоном неизменно звучат ненавязчивые гитарные проигрыши Эйтора Перейры, очевидно, вдохновленные мексиканской народной музыкой.

«Святым тут не место» – бюджетный, прямолинейный и не хватающий звезд с неба фильм, способный развлечь нетребовательную публику.