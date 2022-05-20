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«Святым тут не место»: Рецензия Киноафиши

20 мая 2022 15:20
«Святым тут не место»: Рецензия Киноафиши

Криминальный триллер от сценариста «Таксиста».

Иезуит – наемник картеля, отсидевший за преступление, которого не совершал. Доказав собственную невиновность, головорез решает начать с чистого листа. Прежде чем навсегда покинуть Техас с крупной суммой денег на руках, он отправляется к близким, с которыми не виделся четыре года. Когда безжалостный лидер преступного синдиката Винсент убивает жену Иезуита и похищает его маленького сына, бывший зек вновь берется за оружие.

«Святым тут не место» - долгострой, на выпуск которого потребовалось целых десять лет. Анонс состоялся еще в начале 2012 года, а съемки завершились в мае 2013. Фильм, изначально носивший название «Иезуит», должен был быть поставлен классиком Нового Голливуда Полом Шредером по собственному сценарию, тогда как на главную роль рассматривался Оскар Айзек (в итоге сыгравший у Шредера в «Холодном расчете»). Финансовые трудности привели к уходу обоих, в результате чего перспективный сценарий оказался в руках режиссера Альфонсо Пинеда Ульоа, за плечами которого лишь горстка дешевых мексиканских лент и работа на телевидении. Впрочем, малоизвестному постановщику удалось заполучить в свое распоряжение целую плеяду звезд второго эшелона – от Тима Рота, Нила МакДонафа и Рона Перлмана до Пас Вега, в то время как образ Иезуита, вместо обещанного Айзека, воплотил столь же харизматичный, но куда менее известный Хосе Мария Яспик.

«Святым тут не место»: Рецензия Киноафиши
Святым тут не место

Трудно сказать, что именно послужило причиной такого продолжительного пути «Святых» до большого экрана. Сам Шредер, не принимавший какого-либо участия в производстве (но указанный в качестве эксклюзивного продюсера), увидел черновой вариант картины сразу по окончанию съемок и отзывался о нем довольно-таки лестно, сравнив «эксплуатационный экшен» Пинеда Ульоа с культовым «Гремящим громом», автором которого он также является. Фильм действительно пропитан духом американского кино 70-80-х, предлагая медленно развивающуюся и одновременно брутальную историю о мести с неоднозначным протагонистом. Хосе Мария Яспик идеально вписался в образ немногословного киллера, методично устраняющего таких же отмороженных убийц, как и он сам. Это театр одного актера, тогда как Рот, Пас Вега, Перлман и МакДонаф поочередно появляются в кадре минут на пять (а Брайана Кокса и вовсе вырезали).

«Святым тут не место»: Рецензия Киноафиши
Святым тут не место

В отличие от аскетичных триллеров Пола Шредера, Альфонсо Пинеда Ульоа время от времени разбавляет неспешное повествование незамысловатыми перестрелками и рукопашными схватками, а ближе к финалу предлагает яркую сцену пыток с использованием кухонных принадлежностей. И все это с латиноамериканским колоритом: борьба Иезуита с бывшими коллегами по картелю разворачивается в Техасе и Мексике, тогда как фоном неизменно звучат ненавязчивые гитарные проигрыши Эйтора Перейры, очевидно, вдохновленные мексиканской народной музыкой.

«Святым тут не место» – бюджетный, прямолинейный и не хватающий звезд с неба фильм, способный развлечь нетребовательную публику.

Максим Федоров
Максим Федоров
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