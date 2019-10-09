Нэнси от рождения была очень любопытным ребенком. В детстве она увидела, как ее родители выкопали огромный таинственный сундук на заднем дворике. С тех пор девушка всюду ищет загадки и ответы на них. Место, где родилась и выросла Нэнси, отлично для этого подходит, ведь вся округа пропитана таинственностью. О небольшом городке ходят ужасные легенды. Свое первое дело она раскрыла в подростковом возрасте. Благодаря ее наблюдательности полиции удалось спасти маленькую девочку из лап маньяка. Вместе с юным детективом мы окунемся в жизнь небольшого приморского городка, где разворачиваются мистические события…