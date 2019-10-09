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Постер к сериалу Нэнси Дрю
Постер к сериалу Нэнси Дрю
Постер к сериалу Нэнси Дрю
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
3 постера
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Нэнси Дрю
Нэнси Дрю (2019 - …) Nancy Drew 16+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 36 часов 45 минут
О чем сериал

Нэнси от рождения была очень любопытным ребенком. В детстве она увидела, как ее родители выкопали огромный таинственный сундук на заднем дворике. С тех пор девушка всюду ищет загадки и ответы на них. Место, где родилась и выросла Нэнси, отлично для этого подходит, ведь вся округа пропитана таинственностью. О небольшом городке ходят ужасные легенды. Свое первое дело она раскрыла в подростковом возрасте. Благодаря ее наблюдательности полиции удалось спасти маленькую девочку из лап маньяка. Вместе с юным детективом мы окунемся в жизнь небольшого приморского городка, где разворачиваются мистические события…

Нэнси Дрю - трейлер второго сезона
Нэнси Дрю
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Адам Бич
Адам Бич
Райли Смит
Райли Смит Ryan Hudson
Тунджи Касим
Тунджи Касим Ned "Nick" Nickerson
Скотт Вульф
Скотт Вульф Carson Drew
Альвина Аугуст
Альвина Аугуст Detective Karen Hart
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нэнси Дрю - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 18 эпизодов
 
Нэнси Дрю - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 18 эпизодов
 
Нэнси Дрю - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 13 эпизодов
 
Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Новости о сериале
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Канал CW представил трейлер третьего сезона «Нэнси Дрю»
Канал CW представил трейлер третьего сезона «Нэнси Дрю»
Кадры из сериала
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