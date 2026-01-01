Оповещения от Киноафиши
ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ
ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ

Спектакль ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Возраст 16+

О спектакле

Гастрольный спектакль «ШЕКСПИРГАМЛЕТ» в Санкт-Петербурге

Театр Моссовета презентует петербургскому зрителю спектакль «ШекспирГамлет» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Марчелли. Данная интерпретация известной пьесы У. Шекспира знакомит нас с темой семьи и трагедии, в которой герои королевской семьи становятся обычными людьми, полными страстей и переживаний.

В центре внимания находятся сложные отношения между матерью и сыном. Гертруда, в исполнении Евгении Крюковой, предстаёт как молодая и привлекательная женщина, желающая любви, но не подозревающая о надвигающейся трагедии. Одержимый ревностью Гамлет, роль которого исполняет Кирилл Быркин, больше заботится о наказании матери за её быстрый брак, нежели о мести за погибшего отца.

Интерпретация классики

Спектакль предлагает свежий взгляд на шекспировский сюжет, ставя акцент на психологическом анализе персонажей. Зрители смогут увидеть, как чувства Гамлета перерастают в разрушительную энергию, способную определять его действия.

Команда спектакля

  • Режиссер-постановщик — Евгений Марчелли
  • Сценография и костюмы — Анастасия Бугаева
  • Художник по свету — Нарек Туманян
  • Композитор — Александр Чевский

В спектакле участвуют: Кирилл Быркин, заслуженный артист РФ Александр Яцко, заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич, заслуженная артистка РФ Евгения Крюкова, заслуженный артист РФ Виталий Кищенко, а также Анна Галинова, Анастасия Белова, Митя Федоров, Александр Емельянов, Влад Боковин, Сергей Зотов, Роман Кириллов и другие актеры.

Режиссер
Евгений Марчелли
В ролях
Александр Яцко
Александр Яцко
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова

Купить билет на спектакль ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
30 апреля четверг
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 1000 ₽

Фотографии

ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ ШЕКСПИР­ГАМЛЕТ

