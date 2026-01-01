Гастрольный спектакль «ШЕКСПИРГАМЛЕТ» в Санкт-Петербурге

Театр Моссовета презентует петербургскому зрителю спектакль «ШекспирГамлет» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Марчелли. Данная интерпретация известной пьесы У. Шекспира знакомит нас с темой семьи и трагедии, в которой герои королевской семьи становятся обычными людьми, полными страстей и переживаний.

В центре внимания находятся сложные отношения между матерью и сыном. Гертруда, в исполнении Евгении Крюковой, предстаёт как молодая и привлекательная женщина, желающая любви, но не подозревающая о надвигающейся трагедии. Одержимый ревностью Гамлет, роль которого исполняет Кирилл Быркин, больше заботится о наказании матери за её быстрый брак, нежели о мести за погибшего отца.

Интерпретация классики

Спектакль предлагает свежий взгляд на шекспировский сюжет, ставя акцент на психологическом анализе персонажей. Зрители смогут увидеть, как чувства Гамлета перерастают в разрушительную энергию, способную определять его действия.

Команда спектакля

Режиссер-постановщик — Евгений Марчелли

Сценография и костюмы — Анастасия Бугаева

Художник по свету — Нарек Туманян

Композитор — Александр Чевский

В спектакле участвуют: Кирилл Быркин, заслуженный артист РФ Александр Яцко, заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич, заслуженная артистка РФ Евгения Крюкова, заслуженный артист РФ Виталий Кищенко, а также Анна Галинова, Анастасия Белова, Митя Федоров, Александр Емельянов, Влад Боковин, Сергей Зотов, Роман Кириллов и другие актеры.