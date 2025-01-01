Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бременские музыканты
Билеты от 500₽
Киноафиша Бременские музыканты

Спектакль Бременские музыканты

Постановка
Театр им. Моссовета 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О спектакле

«Бременские музыканты» в постановке Евгения Марчелли на сцене Театра Моссовета

Спектакль «Бременские музыканты» в постановке Евгения Марчелли — это настоящий гимн романтической любви, верности и дружбе. Здесь соединились талант, красота и волшебство театра, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра.

Приключения, которые никого не оставят равнодушным

Зрители смогут насладиться захватывающими похождениями Трубадура и его преданных друзей: Осла, Пса, Кота и Петуха. Каждый из героев привносит в историю свою ноту веселья и озорства. Эта музыкальная сказка подарит радость и праздник всему поколению зрителей.

Для каждого своего зрителя

Малыши будут в восторге от забавных приключений смелых персонажей, молодежь восхитит история любви Трубадура и Принцессы, а взрослые вспомнят свою детскую ностальгию по культовому мультфильму. Спектакль создан для тех, кто верит в любовь, ценит дружбу и готов прийти на помощь другу.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории, которая объединяет семьи и дарит тепло сердцам!

Режиссер
Евгений Марчелли
В ролях
Олег Кузнецов
Андрей Межулис
Андрей Межулис
Дарья Емельянова
Глафира Лебедева
Юлия Бурова
Юлия Бурова

Купить билет на спектакль Бременские музыканты

Помощь с билетами
Январь
Февраль
4 января воскресенье
15:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
7 января среда
15:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
1 февраля воскресенье
13:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты Бременские музыканты

В ближайшие дни

Шинель
12+
Драма
Шинель
30 января в 19:00 Театр Гоголя
от 1000 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
29 декабря в 15:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4000 ₽
Зеркальный Цирк (ремейк шоу «Тайна Лунозавра»)
0+
Детский Цирк
Зеркальный Цирк (ремейк шоу «Тайна Лунозавра»)
20 декабря в 17:00 Бородино-холл
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше