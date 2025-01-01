Меню
Награды и номинации Жан-Поль Раппно

Оскар 1965 Оскар 1965
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990 Каннский кинофестиваль 1990
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1971 Каннский кинофестиваль 1971
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1990 Кинофестиваль в Торонто 1990
Приз зрительских симпатий
Победитель
