Персоны
Жан-Поль Раппно
Награды
Jean-Paul Rappeneau
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Жан-Поль Раппно
Оскар 1965
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1971
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1990
Приз зрительских симпатий
Победитель
