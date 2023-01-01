Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Великолепный
Киноафиша Фильмы Великолепный
Magnifique, Le

Великолепный, 1973

1973 / Франция / Италия
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 23 ноября 1973
Возраст 18+
Режиссер
Филипп де Брока
Филипп де Брока
В ролях
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Витторио Каприоли
Бруно Гарчин
Жан Лефевр
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Великолепный
Зануда
Зануда (2008)
4.6363635
Неизвестный в доме
Неизвестный в доме (1992)
6.2
Три места на 26-е
Три места на 26-е (1988)
6.2
Баловень судьбы
Баловень судьбы (1988)
7.181818
Веселая пасха
Веселая пасха (1984)
7.4
Ас из асов
Ас из асов (1982)
6.7
Профессионал
Профессионал (1981)
7.4761906
Игра в четыре руки
Игра в четыре руки (1980)
6.0833335
Кто есть кто
Кто есть кто (1979)
7.6363635
Чудовище
Чудовище (1977)
8
Неисправимый
Неисправимый (1975)
6.5833335
Борсалино
Борсалино (1970)
7.3636365
Постер фильма Великолепный 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Великолепный
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше