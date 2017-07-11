Человек из Рио, 1964

Большой мастер развлекательного зрелища Филипп де Брока утверждал: «Делая приключенческий фильм надо, чтобы всем было весело». Съемки фильма в Бразилии, действительно, превратились в сплошной праздник жизни, что отразилось и на экране. Особенно отличился Бельмондо, бесстрашно ползая по карнизам небоскреба в Рио, вися на тросе, прикрепленном к вертолету, раздавая бесчисленные зуботычины – и все это без помощи дублера. Фильм имел грандиозный по тем временам кассовый успех, что послужило еще одним доводом для Бельмондо в его предпочтении коммерческой продукции.
Премии:
Премия «Лучший зарубежный фильм» Нью-йоркского объединения кинокритиков.
Похищена бесценная индейская статуэтка, а вместе с ней и дочь хозяина сокровища - красавица Аньес (Дорлеак). Бесстрашный жених девушки Адриан (Бельмондо) отправляется в погоню за похитителями, не представляя, какие испытания ожидают его на этом пути.