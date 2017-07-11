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Человек из Рио Человек из Рио
Киноафиша Фильмы Человек из Рио
L’homme de Rio

Человек из Рио, 1964

1964 / Италия / Франция
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть О фильме

Большой мастер развлекательного зрелища Филипп де Брока утверждал: «Делая приключенческий фильм надо, чтобы всем было весело». Съемки фильма в Бразилии, действительно, превратились в сплошной праздник жизни, что отразилось и на экране. Особенно отличился Бельмондо, бесстрашно ползая по карнизам небоскреба в Рио, вися на тросе, прикрепленном к вертолету, раздавая бесчисленные зуботычины – и все это без помощи дублера. Фильм имел грандиозный по тем временам кассовый успех, что послужило еще одним доводом для Бельмондо в его предпочтении коммерческой продукции.

Премии:
Премия «Лучший зарубежный фильм» Нью-йоркского объединения кинокритиков.

Похищена бесценная индейская статуэтка, а вместе с ней и дочь хозяина сокровища - красавица Аньес (Дорлеак). Бесстрашный жених девушки Адриан (Бельмондо) отправляется в погоню за похитителями, не представляя, какие испытания ожидают его на этом пути.

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 5 февраля 1964
Возраст 16+
Режиссер
Филипп де Брока
Филипп де Брока
В ролях
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Франсуаза Дорлеак
Адольфо Чели
Симона Ренан
Жан Сервэ
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек из Рио 3 постера
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Человек из Рио
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11 июля 2017 11:15
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