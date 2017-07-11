Человек из Рио, 1964

Большой мастер развлекательного зрелища Филипп де Брока утверждал: «Делая приключенческий фильм надо, чтобы всем было весело». Съемки фильма в Бразилии, действительно, превратились в сплошной праздник жизни, что отразилось и на экране. Особенно отличился Бельмондо, бесстрашно ползая по карнизам небоскреба в Рио, вися на тросе, прикрепленном к вертолету, раздавая бесчисленные зуботычины – и все это без помощи дублера. Фильм имел грандиозный по тем временам кассовый успех, что послужило еще одним доводом для Бельмондо в его предпочтении коммерческой продукции.

Премии:

Премия «Лучший зарубежный фильм» Нью-йоркского объединения кинокритиков.