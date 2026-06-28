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Постер фильма Частная жизнь
5.6
Частная жизнь - Трейлер
Киноафиша Фильмы Частная жизнь
5.6

Частная жизнь

, 1962
Vie privée
Франция, Италия / драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Частная жизнь
5.6
Частная жизнь - Трейлер
Частная жизнь  Трейлер

В ролях

Брижит Бардо
Брижит Бардо
Jill
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Fabio Rinaldi
Николя Батай
Edmond
Дирк Сандерс
Дирк Сандерс
Dick
Жаклин Дуайен
Juliette
Paul Sorèze
Maxime
Элеонор Херт
Cécile
Gloria France
Anna
Урсула Виан-Кюблер
Carla
Исарко Раваиоли
Режиссер Луи Маль
Сценарист Жан-Поль Раппно, Луи Маль, Жан Ферри
Композитор Фьоренцо Карпи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1962
Производство Compagnia Cinematografica Montoro (CCM), Compagnie Internationale de Productions Cinématographiques (CIPRA), Production Générale de Films (PROGEFI)
Другие названия
Vie privée, A Very Private Affair, El amor es asunto privado, Privatleben, Privatliv, Vida Privada, Ängel eller djävul, Enkeli vai paholainen, Gizli hayat, I idiotiki mou zoi, Magánélet, Privaat leven, Privatlivets fred, Soukromý život, Súkromný život, Una vida privada, Vita privata, Yksityiselämä, Życie prywatne, Частная жизнь, 私生活

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb

Трейлеры фильма

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Частная жизнь - Трейлер
Частная жизнь Трейлер
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Отзывы о фильме

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