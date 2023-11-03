Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мертвая земля
Deadland
Мертвая земля, 2023
2023 / США
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
триллер
вестерн
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
3 ноября 2023
Премьера в мире
3 ноября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Lance Larson
В ролях
Крис Малки
Хулио Цедило
Луис Чавес
Джульет Рестрепо
МакКаул Ломбарди
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
8.5
IMDb
Написать отзыв
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Отзывы
2023, США, драма, триллер
Страшилка и тайна города света
Отзывы
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Больше всего бесит Збруев: этот российский фильм — один из самых неоднозначных
Мужчины терпеть не могут: эти вещи на женщинах вызывают у окружающих оторопь
Так будет лучше для всей семьи: Пресняков сделал заявление об эмиграции
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
Вот и сказочке конец: Петренко осталось недолго скрываться от Климовой
Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
Сменила паспортные данные: настоящая фамилия Елены Винник звучит слишком «попсово»
Похожа на Бабу-ягу: Орбакайте ошеломила всех неудачным образом (фото)
Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно
Автор пьесы возненавидел СССР: что было не так с фильмом «Ищите женщину»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить