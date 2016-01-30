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Киноафиша Сериалы Хорас и Пит

Хорас и Пит (2016 - 2016)

Horace and Pete 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 7 часов 20 минут

О чем сериал

Cериал о Нью-Йоркском пабе, которым уже сто лет владеют поколения Хорасов и Питов.

В ролях
В ролях
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Алан Алда
Алан Алда
Стивен Райт
Том Нунен
Том Нунен
Иди Фалько
Иди Фалько
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Хорас и Пит - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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