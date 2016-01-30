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Хорас и Пит
Хорас и Пит (2016 - 2016)
Horace and Pete
18+
драма
комедия
Год выпуска
2016
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
44 минуты
Стрим-сервис
Hulu
Продолжительность сериала
7 часов 20 минут
О чем сериал
Cериал о Нью-Йоркском пабе, которым уже сто лет владеют поколения Хорасов и Питов.
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В ролях
В ролях
Стив Бушеми
Джессика Лэнг
Алан Алда
Стивен Райт
Том Нунен
Иди Фалько
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2016,
10 эпизодов
Отзывы о сериале
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