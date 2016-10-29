Главная героиня Даша – талантливая массажистка. Однако девушка не только с лёгкостью разминает затёкшие мышцы и простреленные поясницы, но и обладает тонким даром психолога. Своим клиенткам она помогает дельным советом, который разрешает любые сердечные драмы. Однако сама Даша одинока и тайно влюблена в авиаконструктора Сашу, которого считает идеалом. Однажды к ней на приём приходит очаровательная Ирина, мечтающая выйти замуж за давнего знакомого. Яркая и амбициозная девушка надеется, что проницательная массажистка найдёт ключик к сердцу возлюбленного. Но каково удивление Даши, когда этим человеком оказывается тот самый Александр!