Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Ключ к его сердцу
1 постер
Киноафиша Сериалы Ключ к его сердцу

Ключ к его сердцу (2016 - 2016)

Klyuch k ego serdcu 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

Главная героиня Даша – талантливая массажистка. Однако девушка не только с лёгкостью разминает затёкшие мышцы и простреленные поясницы, но и обладает тонким даром психолога. Своим клиенткам она помогает дельным советом, который разрешает любые сердечные драмы. Однако сама Даша одинока и тайно влюблена в авиаконструктора Сашу, которого считает идеалом. Однажды к ней на приём приходит очаровательная Ирина, мечтающая выйти замуж за давнего знакомого. Яркая и амбициозная девушка надеется, что проницательная массажистка найдёт ключик к сердцу возлюбленного. Но каково удивление Даши, когда этим человеком оказывается тот самый Александр!

В ролях
В ролях
Елена Санаева
Елена Санаева
Алёна Хмельницкая
Алёна Хмельницкая
Алла Юганова
Алла Юганова
Сергей Рудзевич
Сергей Рудзевич
Григорий Зельцер
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Ключ к его сердцу - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше