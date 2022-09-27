Муж публично унижал жену: этого про кота Базилио и лису Алису народ не знал

В 1975 году на экраны вышла музыкальная сказка «Приключения Буратино», ставшая классикой детского кино. Картину, которая должна была быть мультфильмом, представили зрителям в формате полнометражной художественной картины. Талантливые актеры так ярко сыграли свои роли, что даже анимационные герои с ними бы не сравнились. Причем это коснулось не только маленьких артистов, но и их взрослых коллег.

Например, обаятельных лису Алису и кота Базилио сыграла супружеская пара Елены Санаевой и Ролана Быкова. Они часто снимались вместе, но «Приключения Буратино» остаются одной из лучших совместных работ. И хотя на экране их персонажи демонстрировали единодушие, за кадром кипели страсти.

Исполнивший роль Буратино Дмитрий Иосифов вспоминал, как жестоко Быков публично унижал жену. Он работал на результат и не слушал команды режиссера. Считая, что эпизод не удался, он требовал пересъемок снова и снова. А эмоций от супруги Ролан добивался оскорблениями, заявляя при всех, что она «бездарная актрисулька». Поведение мужа вызывало у Санаевой истерики.