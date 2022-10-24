Публично растоптал жену одной фразой: правда о Ролане Быкове несказанно удивит

Карьера Елены Санаевой началась с фильма «Генерал Рахимов» 1967 года. Ее тут же окрестили перспективной актрисой, подающей большие надежды. С предложениями о ролях к ней обращался и Василий Шукшин. Но судьбу Санаевой перевернула встреча с Роланом Быковым.

В 1972 году Елена пала жертвой обаяния актера, даже не обратив внимание на их разницу в возрасте в 14 лет. Вскоре они уже поженились. Однако после совместных съемок в сказке «Приключения Буратино» в карьере Санаевой произошли не самые приятные перемены. Ее начали считать характерной актрисой второго плана и перестали предлагать центральных персонажей. А позже и вовсе решили, что снимать ее будет лишь Быков. Он же не спешил загружать супругу работой.

Более того, однажды постановщик, сам того не замечая, публично растоптал жену одной фразой. В беседе с «Комсомольской правдой » Санаева припомнила, как на вечере памяти Михаила Ромма Ролан выбирал актрису, которая могла бы прочитать отрывок из дневников жены режиссера. Он остановился на Алле Демидовой, вслух заявив, что она, в отличие от многих, «умница и талантливая». Елене, которая все это время стояла рядом с мужем, пришлось проглотить обиду, ведь ее такой Быков не считал.