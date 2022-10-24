Публично растоптал жену одной фразой: правда о Ролане Быкове несказанно удивит
Актер довольно жестоко относился к собственной избраннице.
Карьера Елены Санаевой началась с фильма «Генерал Рахимов» 1967 года. Ее тут же окрестили перспективной актрисой, подающей большие надежды. С предложениями о ролях к ней обращался и Василий Шукшин. Но судьбу Санаевой перевернула встреча с Роланом Быковым.
В 1972 году Елена пала жертвой обаяния актера, даже не обратив внимание на их разницу в возрасте в 14 лет. Вскоре они уже поженились. Однако после совместных съемок в сказке «Приключения Буратино» в карьере Санаевой произошли не самые приятные перемены. Ее начали считать характерной актрисой второго плана и перестали предлагать центральных персонажей. А позже и вовсе решили, что снимать ее будет лишь Быков. Он же не спешил загружать супругу работой.
Более того, однажды постановщик, сам того не замечая, публично растоптал жену одной фразой. В беседе с «Комсомольской правдой» Санаева припомнила, как на вечере памяти Михаила Ромма Ролан выбирал актрису, которая могла бы прочитать отрывок из дневников жены режиссера. Он остановился на Алле Демидовой, вслух заявив, что она, в отличие от многих, «умница и талантливая». Елене, которая все это время стояла рядом с мужем, пришлось проглотить обиду, ведь ее такой Быков не считал.