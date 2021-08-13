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Кэрри Браунштейн
Кэрри Браунштейн
Carrie Brownstein
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Кэрри Браунштейн
Carrie Brownstein
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Дата рождения
27 сентября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Актриса, Продюсер
Биография Кэрри Браунштейн
Родилась 27 сентября 1974 года. Сиэтл, Вашингтон, США.
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Фильмография Кэрри Браунштейн
Мотель «Нигде»
комедия, драма, ужасы
2020, США
5.0
Кэрол
драма, мелодрама
2015, Великобритания / США
7.0
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Появился трейлер псевдодокументального фильма «Мотель «Нигде» с Ст Винсент и Кэрри Браунштейн
Стилизованная под документальный фильм картина рассказывает историю создания, как это ни парадоксально, документального фильма.
Написать
13 августа 2021 16:31
Каст мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер пополнился рядом новых исполнителей
В числе новичков проекта звезда «Призрачной шестерки» и «Морбиуса».
Написать
20 июля 2021 16:17
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